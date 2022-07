Diese 3 Fehler machen wir beim Essen von Bananen

Fehler 2: Nicht richtig lagern

Auf keinen Fall sollten Bananen in den Kühlschrank. Die exotische Frucht ist kälteempfindlich und sollte daher bei Zimmertemperatur gelagert werden.

Achtet auch darauf, neben was ihr Bananen lagert. Denn das gelbe Obst versprüht, wie auch Äpfel, das Reifegas Ethylen. Obst, das in der Nähe von Bananen liegt, verdirbt darum schneller.