Das Aussen hat es in sich

Wir wussten es ja schon vor Jahren. Vor etwa zwei (um genau zu sein) berichteten wir nämlich (hier lang zum ganzen Artikel), dass die Schale wegen ihrer wunderbaren Inhaltsstoffe eine Beauty-Waffe ist. Vitamine, Antioxidantien, Zink und Eisen wirken gegen Hautunreinheiten. Sie enthält zudem Kalium und Magnesium – das macht die Zähne weiss. Offensichtlich gehört die Schale also nicht in den Müll. Sie passt stattdessen gut in den Badezimmerschrank. Diese Erkenntnis erweitern wir jetzt um ein zusätzliches Einsatzgebiet: Unser Essen.