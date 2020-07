Was ist eigentlich Natural Branding?

Wie die Migros auf Twitter schreibt, sind die gebrandeten Mangos und Avocados zurzeit nur in Zürich und Waadt zu finden. Der Hunger auf Nachhaltigkeit ist damit aber noch lange nicht gestillt. Viele User wünschen sich, dass die Laser-Methode schweizweit und auch von anderen Händlern übernommen wird. Für Bio-Kunden wäre damit ein mühsames Dilemma beendet – und für die Umwelt ein wichtiger Schritt getan. Also: Her mit den Tätowierungen und weg mit dem Plastik.