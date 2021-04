Bananen sind ein bahnbrechender Bauchweg-Blitz

Seid ihr auch schon in der heissen Phase? Trainiert ihr euch seit Wochen knackig? Tüftelt manisch am Sixpack? Will der Nabel noch nicht recht raus aus dem T-Shirt? Was da hilft, ist entgegen aller Erwartungen mollig weich: Das süsse Zauberobst Banane nämlich lässt Bauchfett schmelzen. Dabei geht es aber im Übrigen nicht nur um die Optik. Speckröllchen in der Körpermitte können durchaus gefährlich sein. Lagert sich hier jahrelang Fett ab, arbeitet das wie ein eigenständiges Organ und produziert Hormone, die Entzündungsprozesse im Körper auslösen. Zudem kann Bauchfett Schuld an hohem Blutdruck und schlechter Verdauung sein. Ihr solltet also Sport treiben oder – Achtung: ein bis zwei Bananen täglich essen, um abzunehmen.

Warum?