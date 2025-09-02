Wer leidet auch an Zuckerüberdruss? Für alle, die im Büro oder zu Hause ständig von süssen Versuchungen umgeben sind, haben wir einen Tipp: proteinreiche Snacks. Diese schützen dank des hohen Eiweissgehalts die Muskeln und machen gleichzeitig richtig satt. Das heisst, der ständige Heisshunger kann (relativ) einfach ausgetrickst werden.
Ein Gramm Eiweiss pro Kilo Körpergewicht
Wie viel sollte es denn sein? Grundsätzlich ist es zu empfehlen, pro Kilo Körpergewicht ein Gramm Eiweiss zu sich zu nehmen. Das heisst also: Wenn jemand 75 Kilo wiegt, sollte er oder sie täglich mindestens 75 Gramm Eiweiss essen. Das ist ziemlich viel, bedenkt man, dass ein Ei etwa sieben Gramm Protein enthält.
High-Protein-Variante
Wer möchte, kann auch auf spezielle High-Protein-Produkte zurückgreifen. Zum Vergleich: Ein herkömmlicher Joghurt hat etwa 3 Gramm Protein, die angereicherte Variante etwa 15 Gramm. Auch Shakes sind zwischendurch eine gute Möglichkeit, vor allem, wenn man unterwegs ist.
Zu viel Protein?
Bei gesunden Personen ist zu viel Protein kein Problem. Leidet jemand allerdings unter einer Nierenfunktionseinschränkung, muss man vorsichtig sein, damit die Nieren nicht weiter geschädigt werden.