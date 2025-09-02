Teilen

  4. Diät: 5 Protein-Snacks, die lange satt halten
Den Heisshunger austricksen

Diese 5 gesunden Snacks sind richtige Sattmacher

Die Tiefkühlpizza ist verdrückt und die Vorratsschublade mit den süssen Snacks ist geplündert? Dann wird es Zeit für ein paar gesunde Snacks. Und zwar am liebsten solche, die lange sättigen.

Hier sollte man zulangen: Edamame sind der perfekte Snack.

Hier sollte man zulangen: Edamame sind der perfekte Snack.

Wer leidet auch an Zuckerüberdruss? Für alle, die im Büro oder zu Hause ständig von süssen Versuchungen umgeben sind, haben wir einen Tipp: proteinreiche Snacks. Diese schützen dank des hohen Eiweissgehalts die Muskeln und machen gleichzeitig richtig satt. Das heisst, der ständige Heisshunger kann (relativ) einfach ausgetrickst werden.

Ein Gramm Eiweiss pro Kilo Körpergewicht

Wie viel sollte es denn sein? Grundsätzlich ist es zu empfehlen, pro Kilo Körpergewicht ein Gramm Eiweiss zu sich zu nehmen. Das heisst also: Wenn jemand 75 Kilo wiegt, sollte er oder sie täglich mindestens 75 Gramm Eiweiss essen. Das ist ziemlich viel, bedenkt man, dass ein Ei etwa sieben Gramm Protein enthält.

High-Protein-Variante

Wer möchte, kann auch auf spezielle High-Protein-Produkte zurückgreifen. Zum Vergleich: Ein herkömmlicher Joghurt hat etwa 3 Gramm Protein, die angereicherte Variante etwa 15 Gramm. Auch Shakes sind zwischendurch eine gute Möglichkeit, vor allem, wenn man unterwegs ist.

Zu viel Protein?

Bei gesunden Personen ist zu viel Protein kein Problem. Leidet jemand allerdings unter einer Nierenfunktionseinschränkung, muss man vorsichtig sein, damit die Nieren nicht weiter geschädigt werden. 

Von Style am 2. September 2025 - 09:00 Uhr
