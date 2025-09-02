Ein Gramm Eiweiss pro Kilo Körpergewicht

Wie viel sollte es denn sein? Grundsätzlich ist es zu empfehlen, pro Kilo Körpergewicht ein Gramm Eiweiss zu sich zu nehmen. Das heisst also: Wenn jemand 75 Kilo wiegt, sollte er oder sie täglich mindestens 75 Gramm Eiweiss essen. Das ist ziemlich viel, bedenkt man, dass ein Ei etwa sieben Gramm Protein enthält.