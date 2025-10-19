Diese Früchte sind der perfekte Süssigkeitenersatz

Wir alle kennen das Verlangen nach einem Zvieri. Eine süsse, kleine Auflockerung, die uns aus dem schlaffen Mittagstief rausholt und einen kurzen Kick von Energie und Lebendigkeit schenkt. Doch wie war das noch gleich mit der Strandfigur? Wollten wir dieses Jahr nicht endlich mit dem snacken aufhören und uns gesünder ernähren? Doch.