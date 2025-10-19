Diese Früchte sind der perfekte Süssigkeitenersatz

Wir alle kennen das Verlangen nach einem Zvieri. Eine süsse, kleine Auflockerung, die uns aus dem schlaffen Mittagstief rausholt und einen kurzen Kick von Energie und Lebendigkeit schenkt. Doch wie war das noch gleich mit der Strandfigur? Wollten wir dieses Jahr nicht endlich mit dem snacken aufhören und uns gesünder ernähren? Doch.
Zum Glück hat uns Mutter Natur fruchtige Kompromisse geschenkt, die Schleckmäuler UND Fitness-Freaks happy machen. Mit gesunden Vitaminen, Mineralien und vor allem natürlichem Fruchtzucker. Deshalb empfehlen wir euch künftig den Gang zur Fruchtschale statt zum Snack-Automaten. Dort greift ihr euch dann am besten …
… eine Kaki
Viele mögen die exotische Frucht nicht, aber ihr solltet ihr unbedingt mal eine Chance geben. Sie hat eine natürliche Süsse, manche schmecken sogar etwas Vanille-Aroma heraus. Das kommt nicht von ungefähr: Kakis können zu bis zu 16 Prozent aus Zucker bestehen. Kaki-Gegner bezeichnen die Frucht deshalb auch gerne mal als Kalorienbombe.
Kalorien hin oder her, Kakis enthalten jede Menge Vitamin A, B und C, die gut für Augen und Nerven sind und sogar die Abwehrkräfte stärken. Ausserdem liefert die exotische Frucht wichtige Mineralstoffe wie Kalium und Phosphor.
… eine Banane
Dass Bananen aufgrund ihres Zuckers wahre Energie-Booster sind, weiss jede*r Sportler*in. Sie hat fast 100 Kalorien pro Stück und besteht vor allem aus Wasser und Kohlenhydraten. Das Gute daran? Eine Banane enthält fast kein Fett. Durch die Stärke wirkt sie dennoch sehr sättigend und verringert Heisshungerattacken.
… oder eine Mango
Mit nur 60 Kalorien pro Stück gewinnt die Mango im Kalorien-Rennen. Sie besteht zu 80 Prozent aus Wasser und ist deshalb unglaublich sättigend. Ein weiterer Pluspunkt: In der Mango sind neben mehr als zehn verschiedenen Vitaminen auch grosse Mengen an Mineralstoffen enthalten.