So gehts

Den Ricotta und den Parmesan in eine Schüssel geben und mischen. Mit einem Hauch Muskat abschmecken. Nach und nach das Mehl in die Schüssel geben und von Hand in die Ricottamischung einarbeiten. Der Teig soll nicht kleben, sich aber noch feucht anfühlen. Die Gnocchi können sofort gerollt werden. Besser ist es allerdings, wenn der Teig eine Stunde im Kühlschrank ruht. Jeweils eine Handvoll Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche mit den Handflächen zu Rollen von 1,5 Zentimeter Durchmesser formen. Auch beim Ausrollen gilt: Nur so viel Mehl zusätzlich gebrauchen wie nötig. Dann von den Rollen einzelne Gnocchi von ca. 2 Zentimeter abschneiden. Diese in siedendes Salzwasser geben. Schwimmen sie obenauf, sind sie gar. Abschöpfen!

Am besten passen die Ricotta-Gnocchi zu einer schlichten, passierten Tomatensauce. Wer mag, gibt noch Parmesan darüber. Buon appetito!