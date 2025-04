Wein

Eine offene Flasche Wein im Kühlschrank und niemand in Sicht, die oder der sie leert? Der Tiefkühler stellt nur eine semi-befriedigende Lösung dar. Denn Wein büsst durch Kälte seinen Geschmack ein, der bei einem edlen Tropfen nun mal entscheidend ist. Durch das Gefrieren kann der Säuregehalt des Weins sinken und dadurch trüben. Wer ihn jedoch anschliessend für die Zubereitung von Sossen verwenden will, kann ihn portionsweise in Eiswürfelformen abfüllen und bei Bedarf auftauen.