Eliana Burki, was bäckst du an Weihnachten?

So wird es gemacht:

Die Quitten samt Schale grob würfeln und das Kerngehäuse entfernen. Die Quittenstücke in eine Pfanne geben und mit Zucker und Zitronensaft etwa eine Stunde köcheln lassen, bis sich die Flüssigkeit verdickt und vom Pfannenrand löst. Die Masse vom Herd nehmen und auf einem mit Backpapier belegten Blech in einer circa 1 cm dicken Schicht aus streichen. 3 Tage trocknen lassen. Mit einer grossen Sternform die Umrisse und mit einer kleineren die Mitte ausstechen. Die Sterne mit einer Schnur als Dekoration aufhängen oder direkt verzehren.