Wem Glühwein zum Hals raushängt, der macht Hot Aperol

Und weil es leider immer noch eher kalt als Badi-Wetter ist, bleibt uns nichts anderes übrig, als den grell-orangen All Time Favourite auf den Herd zu stellen. Klingt komisch, ist aber so. Die Eiswürfel klirren später, die frischen Orangen bleiben, der Prosecco wird durch heissen Weisswein ersetzt, das Sprudelwasser durch Apfelsaft. Gebraut ist er in Minutenschnelle: der Hot Aperol, der nicht in schnöden Tassen dampft, sondern in hübschen Gläsern serviert wird, um sein winterliches Innenleben zu offenbaren. Seht und schmeckt selbst!