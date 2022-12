Es ist wieder soweit: Nicht nur Geschenke werden sorgfältig in hübsches Papier eingeschlagen, sondern auch Filets in einen Mantel aus Blätterteig gepackt. Filet im Teig gehört zu den beliebtesten Weihnachtsgerichten in der Schweiz. Varianten gibt es viele. Mit Rind (Filet Wellington), Kalb oder Schwein. Und auch bei den Füllungen gibt's keine Grenzen. Duxelles aus Pilzen, Brät, Rohschinken oder Speck verleihen dem Gericht Geschmack und halten das Fleisch saftig.TV-Koch und Kochbuch-Autor Sandro Zinggeler hat sein ganz eigenes Rezept für die Online-Metzg Luma Delikatessen kreiert und packt statt eines herkömmlichen Schweinsfilets ein Pata-Negra-Filet ein. «Das ist schon optisch ein Unterschied. Das Fleisch ist viel dunkler. Es hat einen nussigen Geschmack, geht fast in Richtig Rindsfilet. Damit das Fleisch nicht austrocknet macht Zinggeler eine Farce aus Pouletbrust, Oliven und Mandeln. «Die Farce bündelt Geschmack und verleiht dem Ganzen eine weitere Geschmackskomponente. Oliven und Mandeln sind für mich typisch Spanien und harmonieren deshalb hervorragend mit dem Pata Negra.» Beim Schinken greift Zinggeler zu Jamón Ibérico Bellota, beim Blätterteig ist Zinggeler nicht dogmatisch. «High Five für alle, die ihn selber machen. Aber das ist wirklich aufwändig.» Ein gekaufter Butter-Blätterteig funktioniert genauso gut und erspart jede Menge Stress.