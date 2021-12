5 Weihnachtsgerichte, die gerade das Internet erobern

Fondue, Raclette, Braten – Keine Frage, an Weihnachten lieben wir unsere Schweizer Klassiker. Eine wirkliche Überraschung für unseren Gaumen sind diese Gerichte allerdings schon längst nicht mehr. Wieso also nicht einfach mal in neue kulinarische Gefilde eintauchen und Rezepte probieren, die man (noch) nicht im Schlaf beherrscht? Abwechslung kann gut tun. Vor allem, wenn die Welt wie derzeit mal wieder Kopf steht. Tut euch und euren Liebsten also einen Gefallen und zaubert eines dieser fünf super einfachen, aber unendlich feinen Trendgerichte – als neu interpretierte Beilage, Dessert und Digestif.