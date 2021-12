Jennifer Bosshard, wie geht das Dessert deiner Oma?

So wird es gemacht:

Das Brot in Stücke schneiden.

150 g Zucker mit Wasser karamellisieren, bis sich die Flüssigkeit braun färbt. Die Konsistenz sollte flüssig bleiben. Die Flüssigkeit in einer Cakeform ausschwenken, sodass der Karamell am Boden der Form und an den Seitenwänden bis etwa zur Hälfte haften bleibt. Milch mit dem restlichen Zucker, der Vanilleschote, Zimt und Muskat in einen Topf geben und bei kleiner Hitze langsam aufkochen. Vanilleschote herausnehmen, Brot beigeben und die Masse abkühlen lassen. Nach dem Abkühlen die Masse mit dem Handmixer rühren, Eier beigeben und erneut mixen. Teig in die mit Karamell ausgelegte Cakeform geben. Die Form in ein Wasserbad stellen. Dafür eine grosse Schüssel mit Wasser füllen und die Cakeform hineinstellen. Pudding mitsamt Wasserbad im auf 190 Grad vorgeheizten Ofen bei Ober und Unterhitze 45 bis 60 Minuten backen. Nach dem Abkühlen den Pudding auf einen Teller stürzen – und geniessen.