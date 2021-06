Tschüss Missverständnisse

Zu guter Letzt erinnern wir uns an all die mühsamen und viel zu langen Diskussionen via Chat. Wer schon einmal über Whatsapp gestritten hat, der weiss, wovon wir sprechen: Tausend Nachrichten, endlos viel verschwendete Zeit und am Ende sitzen alle Beteiligten enttäuscht, voller Wut und dennoch irgendwie leer zu Hause. Nicht umsonst wird seit Einführung des digitalen Zeitalters gepredigt: Nie. Via. SMS. Schlussmachen. Das ist einfach zu unpersönlich. Und auch via Facetime Schluss zu machen, ist zu unpersönlich. Aber wir garantieren: Erzählt man sich etwas im Videocall, entstehen (wenn überhaupt) nur halb so viele Missverständnisse, wie wenn ihr euch Nachrichten schreibt oder telefoniert. Denn: Ihr seht die Mimik und Gestik und könnt die Stimmlage des anderen interpretieren. Das ist besonders von Vorteil für alle Sarkasmus- und Ironie-Fans. Und deshalb sagen wir zum dritten und letzten Mal: Videocall!