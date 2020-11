Klar, Kate ist offiziell Herzogin. Wir alle wissen aber, dass sie auch eine der mächtigsten Fashion-Influencerinnen der Welt ist. Sei es die Kette, die sie trägt, der Mundschutz, den sie sich über das royale Gesicht spannt, das flatternde Sommerkleid vom spanischen Retailer unseres Vertrauens, oder die schlicht-schönen Turnschuhe, in denen sie sich eine Pause von den ewigen Heels und Wedges gönnt – was Kate trägt, will frau haben.