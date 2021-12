Red Velvet Warm Chocolate reguliert die Hormone

Lust auf etwas Süsses? Gerade in der Winterzeit kann uns der Heisshunger darauf schon mal überkommen. Das Problem: Wer zu viel Zucker isst, nimmt auf Dauer nicht nur zu, man riskiert auch ernsthaft seine Gesundheit. Eine kleine Sünde ist ab und an trotzdem erlaubt. Gerade so kurz vor Weihnachten. Noch besser: Zu etwas greifen, dass den Appetit auf Süsses stillt, in Wirklichkeit aber sogar gesund ist. Statt 08/15 heisser Schokolade zum Beispiel einfach mal Red Velvet Warm Chocolate schlürfen. Das In-Getränk aus den USA schmeckt fantastisch, wärmt die Seele und bringt dazu auch noch unseren Hormonhaushalt wieder in Balance. Grund dafür sind seine gesunden Inhaltsstoffe wie Eisen und Magnesium. Eine Wohltat für unseren Zyklus.