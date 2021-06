250 Milliliter Halbrahm

250 Milliliter Vollrahm

300 Gramm dunkle Schokolade (mindestens 70 Prozent Kakao)

Zuerst den Halb- und Vollrahm mischen und mit dem Handrührgerät steifschlagen. Achtung: Wer es übertreibt, fabriziert Butter. Danach die Schokolade in grösstmöglichen Stücken in tiefe Teller geben (am besten nimmt man zwei) und übergiesst sie ganz vorsichtig mit kochendem Wasser. Wenn die Schokolade geschmolzen ist, das Wasser langsam ableeren und die Schokolade so schnell wie möglich unter den Rahm rühren.