Das Beste kommt zum Schluss…

… Schokolade

Dass Milchprodukte bei der Mens nicht gut sind, haben wir gelernt. Cremige, helle Schoggi sollten wir in dieser Zeit also auch vom Speiseplan verbannen. Bei dunkler Zartbitterschokolade sieht das schon wieder ganz anders aus. Ihr hoher Kaliumgehalt unterstützt die Muskeln – Was bei Krämpfen ganz schön von Vorteil sein kann. Hier darf also ruhig kräftig zugelangt werden. Jippie!