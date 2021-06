Lupinen sind der Sommer-Eiweiss-Hit

Die Samen von weissen, blauen und gelben Lupinen eignen sich besonders, um Lebensmittel herzustellen. So zum Beispiel pflanzliche Milch, Joghurt, Pudding, Mayonnaise oder Aufstriche. Das Beste an Lupinen, neben dem kulinarischen Genuss: Sie sind wahre Superstars, wenn es um den Eiweissgehalt geht. So kommen sie mit 40 Prozent Protein locker an den Gehalt der Sojabohne. On top: Der Fettanteil der Lupinensamen ist mit bis zu sieben Prozent deutlich niedriger als der von Soja.