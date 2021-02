Einen halben Liter Cola mit zwei Päckchen Backpulver mischen. Achtung, das schäumt sehr stark, also nicht direkt in der Toilette mischen. Alles von einem Behälter in die Toilettenschüssel giessen. Eine halbe Stunde oder noch besser über Nacht einwirken lassen. Am nächsten Tag spülen und mit einer Bürste säubern. Am besten Cola ohne künstliche Süssungsmittel verwenden. Das schont die Kläranlagen.