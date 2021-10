Und so wirds gemacht:

Die Eier in eine Schüssel aufschlagen und mit dem Schneebesen gut verrühren. Mehl, Maisstärke und Wasser in einem anderen Gefäss ebenfalls verquirlen und dann zu den Eiern geben. Alles gut verrühren. Die Eiswürfel dazugeben. Sie sorgen dafür, dass die Chips beim Frittieren schön knusprig werden.

Etwa zwei Finger hoch Öl in eine Bratpfanne geben und erhitzen (Mittel). Esslöffel mit der Eiermasse füllen und in das Öl gleiten lassen, so dass kleine Taler entstehen. Sie werden etwas unförmig sein, aber das macht nichts. Haben sie eine goldgelbe Farbe angenommen, rausnehmen, auf ein Sieb geben und salzen. Wer Lust hat, würzt zusätzlich noch mit Chiliflocken, Piment d’Espelette oder Paprika – ganz nach Gusto. Dann geniessen!