Sind Eier doch nicht schuld an erhöhtem Cholesterin?

Wie können zu hohe Blutfettwerte wirkungsvoll gesenkt werden?

Zunächst mit Statinen, welche die Bildung des Cholesterins in der Leber hemmen, dann etwas weniger stark mit einem Wirkstoff, der die Aufnahme des Cholesterins im Darm hemmt. Nun gibt es aber neue Medikamente wie die Bempedoinsäure, die ähnlich wirkt wie Statine, aber keine Muskelnebenwirkungen hat. Und zuletzt gibt es für Hochrisikopatienten die sogenannten PCSK9-Hemmer, die zwei-wöchentlich in die Bauchhaut gespritzt werden. Sie senken das Cholesterin auf bisher unerreichte Werte. Und neu steht ein Medikament vor der Einführung, das in die Genregulation eingreift und nur zweimal jährlich gespritzt werden muss. Damit erreichen wir sehr tiefe Cholesterinwerte.