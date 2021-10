Am Morgen fit und gesund, mit einem Glow im Gesicht aufwachen. Gibt es etwas Besseres? Wohl kaum. Versprochen haben uns einen solchen Effekt schon viele Getränke. In den letzten Jahren ganz besonders beliebt: Golden Milk. Und man muss schon sagen, der Drink aus (Pflanzen-)Milch, Kurkuma, Ingwer, Pfeffer und Honig hat es in sich. Er wärmt an kalten Tagen nicht nur von innen, sondern hält auch, was er verspricht. Einziger Haken: Die Zubereitung ist für Herumtrödler*innen zur frühen Stunde einen Tick zu aufwendig.