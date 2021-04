Tassen im DIY-Look erobern unsere Kaffeepause

Neuerdings dürfen die gerne kunterbunt sein und am liebsten komplett selbst geklöppelt aussehen. Das jedenfalls suggerieren uns auf Instagram jede Menge Influencer und kleine Shops, die mit Keramik im DIY-Design nur so um sich werfen. Nur virtuell versteht sich. Denn es herrscht Bruchgefahr. Die fragilen Becher sind krumm und schief, irgendwie wobbelig und lassen uns in den meisten Fällen sogar an ihrer Fähigkeit zweifeln, ohne fremde Hilfe aufrecht auf dem Tisch zu stehen. Genau das macht die Trend-Becher aber so charmant. Ebenso wie die zuckrigen Farben und kindlichen Muster, mit denen sie scheinbar blindlings angepinselt werden.