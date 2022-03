Der Frühling pirscht sich langsam aber sicher an die Schweiz heran. Die Knospen spriessen, das erste Glace ist bereits verputzt. Nur die Bräune will noch nicht so richtig. Dafür steht die Sonne aktuell noch ein wenig zu tief. Deswegen auf den sonnengeküssten Teint verzichten? Nicht nötig. Statt ins nächste Solarium zu rennen oder mit Selbstbräuner zu experimentieren, gilt es noch eine dritte Variante auszuprobieren: Tan Drops.