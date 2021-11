So überwintern auch Peterli und Basilikum

Und wie geht das Überwintern von Basilikum?

Basilikum ist leider um einiges heikler, wenn es ums Überwintern geht. Ganz Südländer mag er keine kalten Temperaturen und bleibt dann lieber im Warmen, also in der Wohnung. War er über den Sommer in einem Gemüsebeet platziert, braucht er jetzt ein neues Plätzchen in einem Topf. Dieser sollte mit einer Drainage präpariert werden. Heisst in der Kurzform: Eine Schicht Blähton, Vlies drüber und danach mit Erde (am besten solche für Blumen- oder Kübelpflanzen) auffüllen. So verhindert man Staunässe. Der Standort sollte möglichst hell sein, am liebsten an einem Fensterplatz Richtung Süden (kein Witz!). Die ideale Temperatur: zwischen 15 und 20 Grad. Und dann muss man ihn nur noch regelmässig giessen, damit die Erde immer schön feucht bleibt. Das Beste daran: Man hat sogar im Winter immer frischen Basilikum.