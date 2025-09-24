Feigen

Während wir getrocknete Feigen das ganze Jahr über im Supermarkt finden, hat die frische Version gerade jetzt Saison. Ob mit griechischem Joghurt und Honig zum Frühstück oder in Kombination mit Frischkäse auf Salat zum Mittagessen – die Mittelmeerfrucht geniessen wir in den unterschiedlichsten Varianten. Getrocknet oder frisch – die Feige ist ein echter Superfood. Trotz ihrer intensiven Süsse enthalten frische Feigen auf 100 Gramm bloss 60 Kalorien. Reich hingegen sind sie an Mineralstoffen wie Kalium, Magnesium, Phosphor, Eisen und enthalten zudem elf Vitamine, unter anderem A, B1-B9, C, E und K. Zudem haben Ballaststoffe eine sättigende Wirkung. Ein kleiner Geheimtipp ist die Feige auch in Sachen Verdauung. Die Superfrucht enthält verdauungsfordernde Enzyme und bringt damit den Magen-Darm-Trakt ordentlich in Schwung. Die vielen kleinen Kerne der Feigen quellen im Darm stark auf, sodass sie sogar bei Verstopfung helfen können und für eine gesunde Darmflora sorgen.