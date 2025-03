Spargel ist die Königin unter dem Gemüse und erst noch gesund. Sie hat wenig Kalorien, dafür viele Nährstoffe. Die Saison für Spargeln aber ist beschränkt, dauert von zirka Mitte April (kommt auf die Sonnentage an) bis 24. Juni. Die Ernte wird dann beendet, um den Pflanzen bis zum nächsten Erntejahr eine ausreichende Regenerationsphase zu gewähren. Die weissen und grünen Stangen sind eine Delikatesse, edel und verdienen es, gebührend zelebriert zu werden. Vor allem die heimischen. Denn auch wenn Spargeln leider bereits im Februar beim Detailhändler liegen, lohnt es sich, auf das Gemüse aus der Region zu warten. Spargel, der am Morgen frisch gestochen auf den Markt oder in die Läden kommt, ist unvergleichlich gut.