Spargelcremesuppe aus Schalen

Zutaten ( für 4 Personen):

1kg weisse oder grüne Spargelschalen

1l Wasser

50g Butter

1 EL Mehl

1 Prise Muskat

etwas frisch gepresster Zitronensaft

etwas Salz und Pfeffer

etwas Rahm



So gehts:

Spargelschalen gut waschen, in einen Topf mit kaltem Wasser geben und 30 Minuten lang kochen.

Flüssigkeit durch ein Sieb geben und im Topf auffangen. Die ausgekochten Spargelschalen wegwerfen.

Butter in einem zweiten Topf auf niedriger Stufe schmelzen lassen.

Mehl dazugeben, schrittweise daruntermischen und rühren, bis eine solide Masse entsteht.

Spargelsud langsam dazugeben und weiterrühren, bis eine cremige Konsistenz entsteht.

Mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Zum Schluss noch Zitronensaft und Sahne dazugeben.