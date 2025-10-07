Carb-Liebhaber*innen müssen jetzt stark sein. Wenn es darum geht, schnell abzunehmen, sind Ernährungsstrategien mit wenigen Kohlenhydraten und viel Fett wirksamer als Diäten, die auf Fettreduzierung setzen. Es ist keine gute Nachricht. Denn so viele Gerichte mit Kohlenhydraten verdienen geradezu Standing Ovations! Applaus für die Pasta, die als Beilage und Trägerin von Sugo oder Carbonara-Sauce ganz bescheiden flüstert: «Ich bin die Nudel und hier, um alle anderen zu supporten.» Steht auf für die Ofenkartoffel mit ihrer leckeren goldbraunen Knusperschale und dem butterweichen, duftenden Inneren.