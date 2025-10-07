Carb-Liebhaber*innen müssen jetzt stark sein. Wenn es darum geht, schnell abzunehmen, sind Ernährungsstrategien mit wenigen Kohlenhydraten und viel Fett wirksamer als Diäten, die auf Fettreduzierung setzen. Es ist keine gute Nachricht. Denn so viele Gerichte mit Kohlenhydraten verdienen geradezu Standing Ovations! Applaus für die Pasta, die als Beilage und Trägerin von Sugo oder Carbonara-Sauce ganz bescheiden flüstert: «Ich bin die Nudel und hier, um alle anderen zu supporten.» Steht auf für die Ofenkartoffel mit ihrer leckeren goldbraunen Knusperschale und dem butterweichen, duftenden Inneren.
All die können wir nicht retten. Die enthalten die falschen Molekülen. Die dickmachenden. Aber das Brot – dafür gibt es noch Hoffnung. Die Haferflocke kann es retten.
Haferflocke – die Heldin
Es freut uns also sehr zu hören und euch zu verkünden, dass es eine gesunde Alternative zum Weissbrot gibt. Eine, deren Rezept ganz simpel und unkompliziert umgesetzt werden kann. Dafür braucht man:
- 225 g zarte Haferflocken
- 225 g kernige Haferflocken
- 2 Päckchen Backpulver
- 1 TL Salz
- 520 g fettarmer Joghurt
- 3 Eier
Und das macht man damit:
- Ofen auf 175 Grad Umluft vorheizen
- Eier und Joghurt in einer Schüssel verrühren
- Haferflocken, Salz und Backpulver miteinander vermischen
- Beide Mischungen vermischen, bis ein glatter Teig entsteht
- Brotlaib und geben Sie diesen in eine Kastenform formen
- Brot für 60 Minuten im Backofen backen. Einen Deckel auf die Form geben und 10 Minuten backen
Unser Brot können wir behalten. Die Ernährung wird nur sanft umgestellt. Die Idee der schnellen Lösung und Umstellung ist ein Irrtum. Eine, die vor allem unglücklich macht. Statt völlig überzogenen Körperidealen nachzujagen, kann man es bei langsamen Anpassungen belassen. Und zu einem gesunden Leben voll mit Haferflocken gehört unzweifelhaft auch die Akzeptanz seines Äusseren. Kann man sich während der Zeit, in der sich die Haferflocken im Ofen befinden mal überlegen.