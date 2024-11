Orangen

Vitamin C ist nicht nur gut für unsere Abwehrkräfte, sondern kurbelt auch die Kollagenproduktion an, was wiederum unser Bindegewebe stärkt. Und wo steckt besonders viel Vitamin C drin? In Orangen, genau! Ob wir sie in Form einer erfrischenden Schorle geniessen oder als Snack für zwischendurch aufschneiden, ist dabei egal.