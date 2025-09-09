Warum sollten wir mehr Beeren essen?

Schöne Haut

Wo wir gerade bei einem frischen Äusseren sind: Auch unser Teint profitiert von den kleinen Früchtchen. Vor allem in Brom- und Preiselbeeren zum Beispiel ist viel Beta Carotin enthalten. Das hat nicht nur ebenfalls antioxidative Eigenschaften, sondern ist ausserdem auch ein natürlicher Farbstoff. Der färbt die Beerchen und – Überraschung – uns. Jedenfalls, wenn wir genügend davon zu uns nehmen. Die nächste Session auf Münz-Mallorca (wir sprechen vom Solarium) könnt ihr euch also sparen, kauft lieber ein paar Extra-Schalen Brombeeren. Oder Preiselbeeren. Je nach Gusto.