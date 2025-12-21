Hilft Honigwasser beim Abnehmen?

Tatsächlich wird Honig in vielen Kulturen seit Jahrtausenden als Heilmittel eingesetzt. Gewicht reduzieren kann man damit auch.
So geht abnehmen mit Honigwasser
Wer Honig vom Imker morgens nicht aufs Brot streicht, sondern einen Teelöffel in lauwarmes Wasser gibt, mixt damit einen Diät-Drink – solange das Wasser nicht heiss ist, ab 40 Grad wirkt Honigwasser nicht, und man keinen industriellen Honig verwendet, der mit Zucker angereichet wurde. Am gesündesten und effektivsten ist es, das Honigwasser morgens auf nüchternen Magen zu trinken.
Wie man damit abnehmen kann? Honigwasser macht satt, sodass man automatisch weniger isst. Das soll nicht den Spass am Zmorgen verderben, sondern vor allem dem Heisshunger noch im Laufe des Tages vorbeugen. Das bedeutet: Honigwasser stabilisiert die Kalorienzufuhr für den ganzen Tag.
Heilkunst von Honig
Vor allem die ayurvedische Heilkunst setzt bis heute auf die heilenden Kräfte des Honigs. Eine Studie, die im Iranian Journal of Basic Medical Science veröffentlich wurde, hebt vor allem die antibakterielle Wirkung von Honig hervor. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass Honig gegen Magen-Darm-Beschwerden wirkt und zum Beispiel zur Behandlung von Salmonellen, E-Coli-Bakterien oder einer chronischen Darmentzündung eingesetzt wird.
Warum? Reiner Honig vom Imker enthält bis zu 200 natürliche Inhaltsstoffe. Neben Zucker sind das zahlreiche Aminosäuren, Vitamine, Mineralien und Enzyme, die das Immunsystem stärken. Honig ist weiterhin reich an Vitamin C, B1 und B2 für ein starkes Immunsystem. Honigwasser hilft weiterhin gegen einen aufgeblähten Bauch und Bauchschmerzen. Wer morgens regelmässig einen Drink aus Honig und warmem Wasser mixt, reduziert damit die Gase in der Verdauung. Genau richtig für den Vorsatz gesünderer Ernährung.