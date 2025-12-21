Hilft Honigwasser beim Abnehmen?

Warum? Reiner Honig vom Imker enthält bis zu 200 natürliche Inhaltsstoffe. Neben Zucker sind das zahlreiche Aminosäuren, Vitamine, Mineralien und Enzyme, die das Immunsystem stärken. Honig ist weiterhin reich an Vitamin C, B1 und B2 für ein starkes Immunsystem. Honigwasser hilft weiterhin gegen einen aufgeblähten Bauch und Bauchschmerzen. Wer morgens regelmässig einen Drink aus Honig und warmem Wasser mixt, reduziert damit die Gase in der Verdauung. Genau richtig für den Vorsatz gesünderer Ernährung.