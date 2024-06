Besonders fein schmeckt Barba di Frate in Pastagerichten (siehe unten), aber auch solo als Salat oder als erfrischendes Bett für Fisch- und Eiergerichte. Gesund ist der würzige Wildwuchs in jedem Fall. Reich an Kalium, Calcium und vielen Vitaminen wird ihm sogar eine desinfizierende Wirkung bei Atemwegserkrankungen zugesprochen. Was für ein Multitalent!