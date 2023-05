Zu besonderen Anlässen ernennen die britischen Royals stets ein Spezialgericht, das das Volk dazu inspirieren soll, zum gemeinsamen Festmahl zusammenzukommen. Für seine Krönung am 6. Mai hat König Charles III. (74) die «Coronation Quiche» gewählt - eine Quiche aus Spinat, Bohnen, Käse und Estragon. Menschen im ganzen Land sollen sich am Tag seiner Krönung in ihren Kommunen zu sogenannten «Big Lunches» versammeln und das Gericht schlemmen. Auch Queen Elizabeth II. (1926-2022) wählte zu ihrer Krönung 1953 ein Rezept aus, das in Grossbritannien inzwischen quasi Nationalgut ist, zum Platinjubiläum im Jahr 2022 gab es ein Dessert. Wer am kommenden Samstag wie ein König speisen will, während im TV die Krönung läuft, findet hier einige der Lieblingsrezepte der Royals.