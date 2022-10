Wer liebt sie nicht? Die heissen Nüsse schmecken fein und sind gesund. An kalten Herbsttagen ist der Marroni-Stand des Vertrauens nicht weit entfernt – die Rettung für kalte Hände in greifbarer Nähe. Ein wohliges Gefühl, nicht nur unter freiem Himmel, sondern auch in den eigenen vier Wänden. Maronen im eigenen Ofen zuzubereiten, ist nämlich einfacher als gedacht. Alles, was es dafür braucht, ist etwas Wasser, Marroni, einen heissen Ofen und ein scharfes Messer.