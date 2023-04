Keine Ausreden mehr! So klappt's mit dem Vorkochen

3. Kocht am Wochenende

Nachdem ihr den Grosseinkauf erledigt habt, gehts am Wochenende ab nach Hause in die Küche. Da habt ihr nämlich genügend Musse, um alles in Ruhe in die Pfanne zu werfen. So könnt ihr gleich mehrere Mahlzeiten stressfrei auf einmal vorkochen und müsst unter Woche keine Zeit dafür aufwenden.