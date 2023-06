Das Rezept für 4 Mini-Pavlovas



Zutaten:

3 Eiweiss

1 Prise Salz

150 g Zucker

1 TL Zitronensaft

150 g griechisches Naturejoghurt (oder/und geschlagener Rahm)

1 Päckli Vanillezucker

250 g Himbeeren, Erdbeeren oder Blaubeeren



Zubereitung:

Die Prise Salz zu den 3 Eiweiss geben und alles mit dem Handmixer steif schlagen. Die Hälfte des Zuckers beigeben, weiterschlagen, bis der Eischnee glänzt. Den restlichen Zucker und Zitronensaft beigeben, weiterschlagen, bis der Eischnee glänzend und sehr steif ist. Den Eischnee in 4 Portionen auf ein mit Backpapier belegtes Blech geben (oder mit dem Spritzsack dekorativ aufspritzen) und in der Mitte mit einem Löffel eine Mulde eindrücken. Die Meringues in dem auf 120 Grad vorgeheizten Ofen für ca. 1 ½ Std. backen (in der unteren Hälfte des Ofens). Dann im ausgeschalteten, geöffneten Ofen auskühlen lassen.

Zum Servieren die Mini-Pavlovas auf einen Teller geben. Joghurt mit Vanillezucker und/oder geschlagenem Rahm verrühren, auf die Pavlovas verteilen. Die Beeren darauf legen und evtl. mit etwas Puderzucker bestäuben.