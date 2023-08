Mit diesen Gerichten übersteht ihr die Hitzewelle

Es gibt Tage, an denen könnten wir alles in uns hereinschaufeln, was uns in die Quere kommt. Dann gibt es wieder Zeiten, an denen unser Appetit ungewohnt gezügelt ist. Momentan können sich die meisten von uns wohl eher mit Zweiterem identifizieren. Die Hitze hemmt uns. Woran das liegt? Das lest ihr hier.