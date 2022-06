Mit diesen Tipps bleibt Konfi möglichst lange frisch

Je mehr Zucker, desto länger die Haltbarkeit

Die Zutat, die bei der Marmelade für die Haltbarkeit sorgt, ist der Zucker. Besteht zwischen den Früchten und dem Zucker ein Verhältnis von eins zu eins, ist die Marmelade ungefähr ein Jahr haltbar. Mögt ihr euren Brotaufstrich weniger süss und verwendet doppelt so viele Früchte wie Zucker, solltet ihr die Marmelade schneller aufbrauchen.

Lagert die Konfi am besten an einem dunklen, kühlen Ort, um die Haltbarkeit zu maximieren. Sobald ein Glas offen ist, sollte man es jedoch in den Kühlschrank stellen.