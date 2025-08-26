So bleiben Früchte, Gemüse und Milch länger frisch

Kochen und Essen gehört aktuell zu unseren Lieblingsbeschäftigungen – jetzt, wo es nicht mehr so heiss draussen ist. Frische Zutaten und neue Rezepte stehen hoch im Kurs, wir haben die Liebe zum Backen entdeckt und wissen endlich, wie wir einen Granatapfel schälen, ohne dass die Küche hinterher aussieht, als sei sie Schauplatz eines Massenmordes gewesen. Doch bei all der Euphorie rund um die Gemüseschale und den Kühlschrank gibt es ein Problem: Frische Waren halten sich nicht ewig – und wir versuchen, den nächsten Besuch im Supermarkt so lange wie möglich hinauszuzögern. Was also tun? Aufmerksam weiterlesen! Wir verraten euch, wie ihr Beeren, Käse und Tomaten so lange wie möglich haltbar macht.