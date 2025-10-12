Eine Packung Reis besteht aus vielen kleinen Stolpersteinchen. Reiskochen ist schwierig, dafür muss sich niemand schämen. Macht man den Reis nicht im Kochbeutel, kann einiges schiefgehen. Von zu viel über zu wenig Wasser – die Liste der Probleme ist schier unendlich. Wie viel Reis brauche ich? Welches ist das perfekte Verhältnis zwischen Wasser und Material und wie lange braucht der Reis überhaupt bis er ready ist?