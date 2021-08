So macht man Toast aus Haferflocken

So geht der Haferflockentoast

Viele Zutaten braucht es nicht: 1 EL Haferflocken, 1 Ei (wer Kalorien sparen will, verwendet sogar nur das Eiweiss) und 1 EL Magerquark in eine Schüssel geben. Dann mit Würze nach Wahl abschmecken. Das kann nur Salz und Pfeffer sein, aber auch alles andere, was man mag, wie Paprika, Chili, Curry, Trockenkräuter usw.

Alles gut verrühren. Dann die Masse auf eine Hälfte eines grosszügig bemessenen Backpapiers streichen (sie sollte mindestens ½ Zentimer hoch sein). Die leere Backpapierseite darüber klappen und ab in den Sandwichmaker damit. Ist die Masse schön gebräunt, aufklappen, mit fein geschnittenen Champignons, etwas Schmelzkäse, Gurke, Tomaten oder anderen Zutaten, die einem schmecken, belegen, zusammenklappen und nochmals kurz in den Sandwichmaker damit. Fertig ist der super Haferflockentoast. Sofort geniessen.