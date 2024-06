So viel Zucker dürfen wir pro Tag wirklich essen

Und, seid ihr überrascht? Übrigens isst jede Schweizerin und jeder Schweizer rund 111 Gramm Zucker pro Tag! Also mehr als das Vierfache von dem, was die WHO rät. Nicht wirklich ein Wunder, denn oft hat man bereits nach dem Frühstück die Maximalmenge überschritten – ein Becher Joghurt enthält ca. 34 Gramm Zucker. Ups!