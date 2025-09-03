So wird der Salat nie mehr langweilig

Leinsamen

Leinsamen werden auf unserem Menüplan oft vergessen – dabei schenken sie uns wirksame Pflanzenhormone. Diese regen den Energiestoffwechsel an und schleudern Giftstoffe aus unserem Körper. Aber aufgepasst: Ihr solltet unbedingt viel trinken und nicht zu grosse Mengen der Samen konsumieren, sonst liegen sie schwer im Magen. Ihr könnt völlig frei wählen, ob ihr die Samen als Ganzes, geschrotet oder in flüssiger Form als Leinöl einnehmen wollt.