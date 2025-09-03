So wird der Salat nie mehr langweilig

Salat geht immer, ist gesund und unkompliziert. Doch manchmal machen wir es uns mit dem Rüsten so einfach, dass der immergrüne Teller langweilig wird. Zehnmal auf einem Blatt herumkauen und immer dieser fade Essiggeschmack im Mund – wir haben keinen Bock mehr!
Doch unseren healthy Lifestyle komplett über Bord zu werfen? Lieber nicht. Immerhin können wir auch mit leckeren Superfoods für mehr Abwechslung sorgen. Also sperrt Augen und Münder auf für Salat-Toppings, die Gesundheit und Geschmacksnerven befriedigen.
Hanfsamen
Die Samen der Hanfpflanze sind unglaublich gesund und nein, die machen nicht high. Sie enthalten dafür jede Menge Zink, Magnesium und Eisen. So viel, dass sie den täglichen Bedarf decken. Nähr- und Vitalstoffe sind ebenfalls genügend vorhanden, um die Entstehung von Krankheiten zu reduzieren und Alterungsprozesse im Körper zu verlangsamen.
Granatapfelkerne
Die Kerne eines Granatapfels enthalten entzündungshemmende Pflanzenstoffe, die unser Herz und die Blutgefässe auf Trab halten. Daneben fördern sie dank Ballaststoffen, Vitamin C und Kalium den Stoffwechsel und unterstützen die Verdauung. Und wer keinen Bock hat, die Kerne mühsam aus dem Granatapfel zu fischen: Die gibt's auch schön zurecht gemacht und ohne Schale zu kaufen.
Leinsamen
Leinsamen werden auf unserem Menüplan oft vergessen – dabei schenken sie uns wirksame Pflanzenhormone. Diese regen den Energiestoffwechsel an und schleudern Giftstoffe aus unserem Körper. Aber aufgepasst: Ihr solltet unbedingt viel trinken und nicht zu grosse Mengen der Samen konsumieren, sonst liegen sie schwer im Magen. Ihr könnt völlig frei wählen, ob ihr die Samen als Ganzes, geschrotet oder in flüssiger Form als Leinöl einnehmen wollt.
Getrocknete Goji-Beeren
Wusstet ihr, dass man Goji-Beeren direkt nach dem Pflücken essen kann? Meist werden sie jedoch in der Sonne getrocknet, damit ihre wertvollen Wirkstoffe nicht verloren gehen. Die roten Beeren haben nämlich einen hohen Gehalt an B-Vitaminen und sekundären Pflanzenstoffen, die den Stoffwechsel aktivieren und wichtige Zellschutzfunktionen haben.
Trauben
Sie werden total unterbewertet und sind keinesfalls nur als Sommer-Snack ein Gaumenschmaus: die Trauben. Diese kleinen Früchtchen versüssen uns jeden noch so salzlastigen Salat und kümmern sich ganz nebenbei auch noch um Herz-Kreislauf-Probleme. Ausserdem liefern sie Vitamine und Mineralstoffe. Also rein mit dem Zeug und en Guete!