Vor vielen, vielen Jahren verzückten knusprige Parmesankörbchen, die mit Salat oder Gemüse gefüllt wurden, die Feinschmecker. Die Käsekruste ist jetzt wieder total angesagt. Zwar nicht als Körbchen und nicht in den Gourmetlokalen, aber auf Tiktok. Denn da geht ein Rezept viral grad durch die Decke. «Pickle in a blanket» heisst der Food-Hit. Das ist Essig- oder Gewürzgurke in Käsekruste gewickelt.