Aubergine, Pilze in mundgerechte Stücke schneiden, die Karotte hobeln. 2 Esslöffel Olivenöl in einer grossen Pfanne sehr heiss werden lassen. Auberginen und Champignons 8 Minuten unter regelmässigen Wenden darin anbraten. Sollten Sie ansetzen, 2 Esslöffel Wasser in die Pfanne geben und den Bodensatz mit dem Holzlöffel lösen und verrühren.