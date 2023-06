Kaum irgendwo werden Speisen mit so viel Leidenschaft zubereitet wie in der Küche einer italienischen Grossmutter. Italiens kulinarische Traditionen sind weltberühmt und vermitteln mit jedem Bissen ein Stückchen italienischer Lebensfreude. In seinem neuen Kochbuch «Cucina della nonna» teilt Foodblogger und Autor Domenico Gentile bewährte Rezepte aus der malerischen Heimat seiner Familie, der süditalienischen Region Kalabrien - bekannt für mediterranes Klima und aromatische Zutaten sowie Gemüse wie Zucchini, Auberginen und Tomaten. Drei Rezepte gibt es hier.