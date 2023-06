Gute Planung und ein Einkaufszettel, etwa in einer App, sind in diesem Zusammenhang Gold wert. Praktisch kann es auch sein, wenn man alles in einem Laden kauft. Denn dann hat man direkt im Einkaufswagen eine Übersicht über die Mengen. Rechnen Sie für einen Grillabend 150 bis 200 Gramm Fleisch pro Person. Einige werden eventuell weniger essen, dafür schlagen andere vielleicht mehr zu. Je mehr gesunde Beilagen auf dem Tisch stehen, desto weniger Fleisch können Sie einplanen. Die meisten Menschen sind neugierig und probieren gerne neue Salate & Co. Und das macht natürlich satt. So können Sie auch selbst ein bisschen steuern, wie teuer Ihr Grillabend wird, denn Salate und Beilagen sind preiswerter als Fleisch.