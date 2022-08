Das definitive Aussetzen der Regelblutung bedeutet für eine Frau nicht das Ende, sondern ist der Anfang eines neuen Lebenskapitels – inklusive neu gewonnener Freiheit. Wären da nur nicht die negativen Begleiterscheinungen, die Betroffenen im Alltag zu schaffen machen. Der Grund dafür ist, dass unser Östrogenspiegel zwischen dem 45. und 55. Lebensjahr sinkt, was unter anderem zu Schlafstörungen, Hitzewallungen, Stimmungsschwankungen und einer schnelleren Gewichtszunahme führen kann. Doch statt in Selbstmitleid zu versinken und sich mit dick machendem Soul Food oder Alkohol zu trösten, ist es wichtig, dass man sich ausgewogen ernährt. Die Rede ist dabei nicht von einer strikten Diät im klassischen Sinn, sondern von einer Ernährungsumstellung, die langfristig gesund hält und sogar die Symptome einer Menopause lindern kann. Wie das gelingt? Indem diese 5 Dinge – so gut es geht – vom Speiseplan gestrichen werden.